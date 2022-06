DobrogeaDigitala: In urma cu 130 de ani se infiinta Liga Culturala in Dobrogea

Stiri pe aceeasi tema

- Initiativa privata din domeniul turismului imbraca forme dintre cele mai felurite, fapt imbucuratoar mai ales vara, dupa pandemia care a restrans activitatile. Tocmai am fost informati ca niste mici intreprinzatori, fosti mineri, au inaugurat cu cateva zile in urma, in perioada 13-15 iunie, un nou parc…

- Digital News Report 2022 se lanseaza miercuri, la Universitatea din București. Evenimentul va fi organizat de Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicarii, Universitatea din București si PressHUB

- Este vorba despre un tanar de 26 de ani din București, iar starea lui de sanatate este buna, a transmis ministerul condus de Alexandru Rafila.Barbatul a fost diagnosticat in cursul zilei de astazi in urma investigațiilor de laborator, primește tratament simptomatic și se afla in izolare.„Boala a debutat…

- O delegatie a statului Israel, condusa de David Saranga, ambasadorul acestei tari la Bucuresti, caruia i s-au alaturat mai multi experti in inovare, s-a aflat la Timisoara, una dintre intrevederi fiind cu conducerea ADR Vest si Consiliul Judetean Timis. “Primele rezultate le-am putea vedea prin crearea…

- Universitatea din Pitești a reușit o performanța remarcabila la Campionatul Național Universitar de Baschet 3 la 3, desfașurat in perioada 12-13 mai, la București. UPIT a devenit Campioana Naționala Universitara la Baschet 3×3 Masculin și Campioana Naționala Universitara la Baschet 3×3 Feminin. Performanța…

- Consilierul prezindețial Mihaela Ciochina a fost numita de președintele Klaus Iohannis judecator CCR. Mihaela Ciochina (n. 1967) este absolventa a Facultații de Drept, Universitatea din București, cu specializare in relații internaționale (1992). A participat la seminarii interne și internaționale…

- Editura Polirom anunta aparitia in librarii a volumului Mai liber ca oricand. Parintele Anton Demeter, semnat de Francisca Baltaceanu si Monica Brosteanu, cuvant‑inainte de Damian Gheorghe Patrascu. „Mai mult decat emotionant este capitolul referitor la inchisorile prin care a trecut parintele si de…

- Un proiect de lege care le-ar permite adolescenților cu varsta de 16 ani sa voteze a fost depus in Parlament. Anunțul a fost facut de Vlad Mantoiu, membru al Asociației Studenților in Științe Politice de la Universitatea din București.Proiectul de lege a fost propus de studenții de la Științe Politice…