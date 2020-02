DobrogeaAcademica: Vernisajul unei expozitii cu mesaj profund - Din lumea presei romanesti. 190 de ani, la Biblioteca Academiei Romane (document)

Stiri pe aceeasi tema

- Capitanul echipei FC Barcelona, Lionel Messi, a transmis un mesaj de condoleanțe dupa moartea fostului mare baschetbalist Kobe Bryant, declarandu-se profund intristat de veste, potrivit Mediafax."Am ramas fara cuvinte... Gandurile mele se indreapta catre familia lui Kobe și catre prietenii…

- Lumea sportului mondial a fost zguduita de vestea anuntului mortii lui Kobe Bryant, unul dintre cei mai mari baschetbalisti ai lumii, de 5 ori campion NBA cu LA Lakers, de 2 ori ales MVP-ul finalei intr-un sezon, de doua ori campion olimpic cu echipa SUA la Olimpiada, in 2008 si 2012. Presa americana…

- Irina Lazar-Onescu, cunoscuta drept primarita de la ''Chefi la cutite'', are un mesaj destul de dur in mediul online. Simpatica blondina vrea sa traga un semnal de alarma pe Facebook cu privire la felul in care decurg lucrurile in mediul rural.

- Ajuns la cea de-a IV-a ediție, Salonul Internațional de Arta Fotografica denumit Campina - International Exhibition of Photography a reușit și de aceasta data sa reuneasca un numar foarte mare de lucrari trimise de fotografi valoroși din intreaga lume. In total s-au primit 7.458 fotografii, de la 552…

- Documente dezvaluite duminica de un consorțiu de ziariști arata controlul absolut exercitat de regimul chinez în imensele lagare de detenție din regiunea majoritar musulmana Xinjiang, unde sunt închiși peste un milion de oameni, scrie AFP.Aceste documente, obținute de Consorțiul…

- Analistul politic Ion Cristoiu a criticat, intr-o declaratie acordata MEDIAFAX, prestatia presedintelui Iohannis si a jurnalistilor invitati marti seara la dezbaterea electorala organizata de candidatul PNL, inaintea turului doi al alegerilor prezidentiale de duminica. ”Am urmarit cele doua dezbateri…

- Editia facsimilata a "Psaltichiei romanesti", opera scrisa la 1713 de Filothei sin Agai Jipei (Filothei Sfetagoretul) si aflata in patrimoniul Cabinetului de manuscrise si carte rara al Bibliotecii Academiei Romane, a fost lansata marti in Amfiteatrul "Ion Heliade Radulescu" al institutiei. Vicepresedintele…