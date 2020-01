DobrogeaAcademica: Sesiune de comunicari stiintifice Unirea Principatelor Romane - realizare, recunoastere si beneficii“

Stiri pe aceeasi tema

- O serie de evenimente culturale si religioase aniversare dedicate implinirii a 161 de ani de la Unirea Principatelor Romane (24 ianuarie 1859) se vor desfasura joi si vineri in Capitala. * Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, va oficia joi, incepand cu ora 10,30, o slujba de Te Deum dedicata…

- In ziua de 24 ianuarie 2020, sarbatoare nationala, ierarhii si preotii Bisericii Ortodoxe Romane vor oficia slujba de Te Deum in toate bisericile din Patriarhia Romana, multumind lui Dumnezeu pentru realizarea Unirii Principatelor Romane, iar la sfarsitul slujbei vor fi trase clopotele timp de un minut,…

- Academia Romana organizeaza a zecea editie a sesiunii festive "Sincroniile europene ale culturii romaneldquo;, dedicata Zilei Culturii Nationale, miercuri, 15 ianuarie, ora 11, in Sala Mare a Ateneului Roman.In cadrul evenimentului moderat de acad. Ioan Aurel Pop, presedintele Academiei Romane, Klaus…

- In ciclul "Limba romana si relatiile ei cu istoria si cultura romanilor", subsumate conferintelor gazduite de Academia Romana, astazi, in Sala de Consiliu a celui mai inalt for al intelectualitatii romanesti, tanara de doar 25 ani drd. Stefania Costea va conferentia despre "Limba romana vorbita in Republica…

- Patriarhia Romana anunta printr un comunicat de presa omagierea eroilor neamului romanesc cu prilejul zilei de 1 Decembrie: De Ziua Nationala a Romaniei, duminica, 1 decembrie 2019, dupa Sfanta Liturghie, in catedralele eparhiale, bisericile parohiale si manastiresti din tara si strainatate, precum…

- In cadrul actiunilor intreprinse de membrii Academiei Romane, cea mai recenta se numara participarea acad. Bogdan C. Simionescu, vicepresedinte al Academiei Romane, si a acad. Ioan Dumitrache, secretar general al Academiei Romane, la Forumul Mondial al Stiintei ndash; World Science Forum 2019, care…

- Maine, in sala de consiliu a Academiei Romane, in ciclul "Limba romana si relatiile ei cu cultura si istoria romanilor", dr. Cristinel Sava, cercetator la Departamentul de Limba Literara al Institutului de Lingvistica al Academiei Romane "Iorgu Iordan Alexandru Rosetti", va conferentia despre "Doua…