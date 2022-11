Dobrogea144 Ovidiu Sorin Cupsa, Director General CERONAV, Ambasador Maritim IMO, mesaj de Ziua Dobrogei

Cu ocazia aniversarii a 144 de ani de la revenirea Dobrogei la patria mama, Ovidiu Sorin Cupsa, Director General CERONAV , a transmis urmatorul mesaj de Ziua Dobrogei:In fiecare an la data de 14 noiembrie, romanii sarbatoresc Ziua Dobrogei.In urma cu 144 de ani, Dobrogea a intrat in componenta Romaniei dupa un proces lung, anevoios si mult asteptat. Razboiul purtat intre anii 1877 si 1878 intre Imperiul Tarist si Imperiul Otoman, a avut ca scop reorganizarea Tarilor Balcanice. Romania a intrat i ...