- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut luni la 2,13%, de la 2,07%, urmat de indicii la sase si noua luni, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Indicele la sase luni, utilizat in calculul…

- Analistii financiari certificati (Certified Financial Analists - CFA) se asteapta ca in 2018 creditele sa se scumpeasca, indicele ROBOR la 3 luni sa urce peste pragul de 3% si inflatia in urmatoarele 12 luni sa se mentina la mai mult de 4%, arata un sondaj publicat marti de CFA Romania. …

- Inflatia crescuta de zece ori, de la 0,5% in ianuarie 2017 la aproape 5% in ianuarie 2018, ar putea creste indicele ROBOR la 3-3,5%, a declarat joi analistul economic Iancu Guda. Analistii financiari indica o decelerare a cresterii economice in 2018 de la 7% pana la maximum 5%, iar in…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,03%, cel mai mare nivel din ultima luna, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Consiliul de Administratie al BNR a crescut, miercuri, rata dobanzii de…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat luni un curs de referinta de 4,6656 lei/euro, in crestere cu 0,09% fata de nivelul atins vineri, un nou nivel record. Vineri, euro a crescut la nivelul de 4,6614 lei, peste pragul de 4,6599 lei din data de 16 ianuarie. Pe piata valutara interbancara…