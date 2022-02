Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) ar putea majora dobanda de politica monetara la 3,5% in a doua parte a acestui an, a afirmat, marti, Ciprian Dascalu, economist sef la Banca Comerciala Romana (BCR). „Dat fiind ca prognozam o inflatie medie in acest an de 9,6 puncte procentuale si o crestere medie de…

- „BNR a crescut rata dobanzii de politica monetara de la 2% la 2,5% pe an. O creștere de 25%. Putem spune ca s-au scumpit banii cu 25%. De asemenea, a crescut de la 3% la 3, 5% pe an rata dobanzii pentru facilitarea de creditare (Lombard). Bancile vor crește cu siguranța dobanda la credit pentru companii,…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis astazi majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,50 la suta pe an, de la 2,00 la suta pe an, incepand cu data de 10 februarie 2022, ceea ce inseamna creșteri de dobanzi bancare pe toata linia, atat la credite, cat…

- Consiliul de administratie al BNR a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,50 la suta pe an, de la 2,00 la suta pe an, incepand cu data de 10 februarie 2022. Instituția apreciaza ca inflația ar putea urca in trimestrul II cu doua cifre, din cauza prețurilor energiei.…

