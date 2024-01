Doar jumătate din banii pentru pensii au ajuns în conturile Poștei - Când vine poștașul / Anunț oficial „Procesul de distribuire a pensiilor este organizat in baza convenției cu Casa Naționala de Pensii, dar este o ințelegere comuna asupra acestei activitați. In fiecare luna, achitarea pensiilor se face in 10 zile lucratoare, intre 1 și 15 ale lunii daca nu sunt zile libere. Poșta Romana primește banii de la Casa Naționala in tranșe, nu toți odata, in trei tranșe.Poșta Romana liveaza pensiile cu numerar pentru 2,4 milioane de pensionari, 2,5 milioane primind pensiile pe card și pentru cei care primesc in cont Poșta Romana distribuie taloanele de pensie care inseamna o informare a sumei primite in… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

