Doar în Italia: O femeie a umplut măsline în timpul unei operații pe creier Pacienților care sunt supuși la operații pe creier li s-a cerut sa cânte la vioara sau chitara dar pâna acum nu s-a auzit ca o persoana sa pregateasca masline umplute pe masa de operație, relateaza BBC.



O femeie italiana în vârsta de 60 de ani a facut exact lucrul respectiv în timpul unei proceduri de înlaturare a unei tumor din lobul temporal stâng.



Neurochirurgul de la spitalul Riuniti din Ancona a declarat ca procedura de doua ore și jumatate &"a decurs foarte bine&". Pacienta sa ar fi umplut 90 de masline într-o ora, potrivit unor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

