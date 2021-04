V. S. Ieri, Direcția de Sanatate Publica a raportat doar 37 de noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 in localitațile prahovene, acesta fiind cel mai mic numar de persoane diagnosticate cu Covid-19 in județul nostru, din ultimele luni. Și la nivel național situația a aratat un trend descrescator, in urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, fiind inregistrate ieri numai 1.256 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Rata incidenței Covid-19 a coborat, ieri, 26 aprilie, sub 3 la mia de locuitori…