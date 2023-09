Stiri pe aceeasi tema

- 15% dintre institutiile de invatamant din Romania au fost renovate, pana in 2020Renovarea energetica aprofundata a scolilor trebuie sa devina o prioritate, in contextul in care doar 15% din suprafata construita ocupata de cladirile unitatilor de invatamant a fost renovata pana in 2020, sustin expertii…

- In ședința Colegiului Prefectural de astazi, 31 august, prefectul județului Vrancea, Nicușor Halici, a anunțat primele concluzii dupa demararea controalelor la operatorii economici care depoziteaza, transporta, distribuie, utilizeaza, comercializeaza carburanți, inclusiv gaz petrolier lichefiat (GPL).…

- Primarul orașului Odobești, Daniel Nicolaș, a anunțat ca a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unitaților de invațamant din orașul Odobești”. „Am finalizat contractarea și am semnat contractul de finanțare prin PNRR pentru…

- Penitenciarul Focsani prezinta oferta educationala, aferenta anului 2023, sesiunea a II-a, pentru admiterea in unitatile de invatamant care pregatesc personal de penitenciare, partenere in procesul de invatamant, astfel: Academia Tehnica Militara Bucuresti – pentru ofiterii cu specializarile constructii…

- Primii 17 seniori se vor putea intoarce chiar de maine in locația de la Varteșcoiu. Cei 44 de senoiri care erau gazduiți in azilul de la Varteșcoiu și care, in urma controalelor de miercuri au fost aduși la Spitalul Județean de Urgența „Sf. Pantelimon” Focșani, s-ar putea intoarce inapoi, in locație,…

- Proiectul eTwinning ”Les ados et l’amour”, derulat in cursul anului școlar 2022-2023, este un proiect despre viața adolescenților din doua țari europene, Romania și Spania. Instituțiile școlare implicate au fost Colegiul Economic ”Mihail Kogalniceanu” din Focșani și IES Arzobispo Lozano din Jumilla.…