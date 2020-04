Stiri pe aceeasi tema

- Kievul, care numara trei milioane de locuitori, a fost lovit joi seara de o furtuna de nisip adus de rafalele de vant puternic, dupa care a fost inecat intr-un enorm nor de fum cu puternic miros de ars, informeaza agenția Belga. Vineri dimineața, capitala Ucrainei se afla in fruntea topului mondial…

- Incendiul din zona de excludere de la Cernobil a fost oprit, insa pompierii continua sa stinga buturugile fumegande și lemnul mocnit din padurile unde s-au extins flacarile, scrie Hromadske , cu referința la Serviciul de stat de Urgența din Ucraina.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) transmite ca norul de fum de la Cernobil se va deplasa, marți, spre sud-vestul Ucrainei, zona Odesa, iar de miercuri, circulația aerului se va reorienta catre Rusia. „Avand in vedere simularile modelelor numerice rulate in cadrul Administrației Naționale…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunța ca, norul de fum provocat de incendiul din apropierea fostei centrale nucleare de la Cernobil, Ucraina, nu se indreapta spre Romania. Meteorologii au calculat direcția vantului pe baza datelor pentru perioada 14-16 aprilie, determinand ca norul de fum…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, a spus, referitor la incendiul care loc in Ucraina, la Cernobil, ca, in prezent, acesta nu constituie un motiv de ingrijorare pentru cetatenii Romaniei, dar ca „direcția vantului este și spre țara noastra”. „In momentul de fata, ceea ce se intampla la Cernobil, regretabil…

- Veste de la ANM in plina panica generata de norul de fum de la Cernobil. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) transmite ca norul de fum de la Cernobil se va deplasa, marți, spre sud-vestul Ucrainei, zona Odesa, iar de miercuri, circulația aerului se va reorienta catre Rusia. „Avand in vedere…

- Pompierii ucraineni au inceput joi a sasea zi de lupta impotriva incendiilor de padure in asa-numita zona de excludere, cu o raza de 30 de kilometri in jurul centralei de la Cernobal, pe fondul temerilor de radiatiile care au ramas in zona de la dezastrul nuclear in urma cu peste trei decenii, relateaza…

- Incendiul devastator, care a izbucnit intr-o padure de langa Cernobil acum patru zile, inca nu a fost stins in totalitate. Suprafața acestuia a crescut din ziua de duminica cu circa 15 ha, scrie dumskaya.net.