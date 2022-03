Stiri pe aceeasi tema

- Doamna Dana, din casa Mireasa- Capriciile Iubirii, trece prin clipe de coșmar, dupa ce fiul sau, Leo, a inceput o relație cu Nora. Ea nu poate accepta ce se intampla intre cei doi și considera ca concurentul este spalat pe creier de catre iubita lui, deoarece el nu a fost crescut in felul acesta.

- Larisa Dragulescu nu traverseaza deloc o perioada buna in casnicie, asta dupa ce au aparut informații cum ca ea și Denis Alibec ar fi avut o relație amoroasa in urma cu mai mulți ani, insa adevarul a ieșit abia acum la iveala. Cum a reacționat partenerul ei de viața cand a aflat, dar și ce a fost, de…

- Dozele de rapel ar putea reduce viitoarele spitalizari din cauza COVID-19 in Europa cu cel putin jumatate de milion, a estimat joi Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor, in conditiile in care varianta Omicron de coronavirus se raspandeste intr-un ritm fara

- Un autoturism a luat fost miercuri dupa-amiaza in comuna gorjeana Scoarța. La fața locului s-a deplasat o autospeciala de stingere cu apa și spuma din cadrul Detașamentului de Pompieri Targu Jiu. Din fericire, in urma evenimentului nu au rezultat victime. Cauza probabila a incendiului este in curs de…

- Mai multi romani au ramas blocati in in Turcia din cauza zapezii. Aflati in vacanta, ei n-au putut pleca pentru ca traficul aerian a fost paralizat. Ninsorile abundente au dus la inchiderea scolilor in unele zone ale tarii, iar pe mai multe sosele din Istanbul nu se poate circula. Pe soselele din Istanbul,…

- Fostul secretar general al NATO, spaniolul Javier Solana, si-a exprimat luni speranta ca ratiunea va avea castig de cauza in privinta situatiei din Ucraina si ca se va evita un conflict armat la care sa ia parte Rusia, SUA sau Uniunea Europeana, transmite EFE, citat de Agerpres. Desi a recunoscut…

- Administratia Vladimir Putin s-a declarat dezamagita, vineri, de semnalele negative primite din partea Statelor Unite ca reactie la formularea conditiilor de garantare a securitatii cerute din partea Aliantei NordAtlantice.