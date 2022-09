Stiri pe aceeasi tema

- Baimarenilor interesați li se va da ocazia de a vedea pe viu problemele cu care se confrunta polițiștii baimareni in activitațile de zi cu zi. Șeful Poliției Baia Mare, Marius Velea, spune ca in acest mod baimarenii vor vedea cat de implicați sunt polițiștii in activitațile pe care le desfașoara zilnic…

- Fostul mare portar Helmut Duckadam s-a aratat deranjat ca ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, nu s-a deplasat la aeroport sa-i astepte pe medaliatii de la Campionatele Europene de canotaj. ”Guvernantii sunt o rusine din punctul meu de vedere, cu ministrul Sportului in frunte, care n-au…

- Donald Trump lanseaza o uriasa tema de dezbatere privind viitorul relatiei SUA-Ucraina in cazul in care, intrand in competitia prezidentiala, o va si castiga, revenind la Casa Alba si, evident, schimband tot ce inseamna decizie de politica interna sau externa din perioada Biden, scrie Cristian Unteanu…

- Testoasele marine din Florida se confrunta cu un dezechilibru din punctul de vedere al genului, accentuat de schimbarile climatice. Valurile de caldura recente au dus la incalzirea atat de puternica a nisipului de pe anumite plaje, incat aproape toate testoasele nascute sunt femele, scrie Reuters.…

- Ela, fosta concurenta a sezonului 4 Mireasa, a luat prin surprindere prietenii virtuali cu o apariție de senzație la brațul soțului sau, Petrica. Tanara a imbracat o rochie mulata care i-a scos in evidența atuurile fizice.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat, luni, la sediul partidului, despre o supraimpozitare a pensiilor militarilor, ca din punctul lui de vedere, sunt pensii ocupationale, nu pensii speciale. Vom vedea si in functie de decizile CCR ce solutie vom gasi, a spus liderul social-democrat, el precizand…

- Horoscop 13 iulie 2022. Unii nativi ai zodiacului au parte de castiguri financiare binemeritate, datorita efortului din ultima vreme. Astrologii anunta vesti bune si in dragoste, scrie observatornews.ro

- „Intr-un context tensionat, marcat de discuții aprinse, am votat – astazi – in plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg, alaturi de toți colegii din delegația social-democrata, pentru propunerea Comisiei ca gazul și energia nucleara sa fie considerate sustenabile din punctul de vedere al mediului,…