Subcomisarul Valentin Vezeteu, seful Serviciului Sistematizari din Politia Capitalei - Brigada Rutiera, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie Brasov intr-un dosar in care este acuzat de trafic de influenta si dare de mita.



Potrivit unui comunicat de presa al DNA, transmis luni AGERPRES, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Brasov au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a lui Valentin Vezeteu, la data faptelor subcomisar de politie, seful Serviciului Sistematizari din cadrul Directiei Generale…