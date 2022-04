Stiri pe aceeasi tema

- DNA anunta oficial, joi, ca a dispus inceperea urmaririi penale fata de mai multi inculpati, care, la data comiterii faptelor, erau reprezentanti ai Comisiei de evaluare/negociere din Primaria Capitalei. Dosarul vizeaza atribuirea unui acord-cadru de servicii de evaluare imobiliara, realizata in…

- DNA a transmis, joi, referindu-se la scandalul achizitionarii dozelor de vaccin, ca activitatea de urmarire penala nu se desfasoara in functie de agenda politica, ci urmeaza pasi legali, rigurosi. ”Dezaprobam incercarile de atragere a institutiei in jocurile politice”, au transmis reprezentantii…

- Eurodeputatul Victor Negrescu a solicitat sprijinul Comisiei Europene pentru suspendarea sau modificarea contractelor pentru achiziția de vaccinuri realizate de catre fostul guvern, in contextul in care dozele nu sunt folosite, iar cheltuielile aferente, de milioane de euro, sunt suportate de la…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a declarat marti, despre acuzatiile aduse de liderul PSD Marcel Ciolacu, privind achizitia de vaccinuri, in perioada in care a fost premier, ca „putem sa o anchetam pe Ursula von der Leyen, sa vedem ce a avut in cap cand a facut acest contract cu toata Uniunea Europeana.…

Fostul ministru USR al Sanatatii Vlad Voiculescu il acuza pe liderul PSD de "prostie", "minciuna" si manipulare, afirmand ca, in mod voit, Ministerul Sanatatii a fost exclus din toate procedurile legate de achizitia de vaccinuri si campania de vaccinare.

- PSD pregatește o mare surpriza pentru alegerile prezidențiale din 2024! La competiția interna pentru desemnarea candidatului pentru funcția suprema in Romania va participa și o personalitate care nu are carnet de membru de partid. Anunțul a fost facut chiar de Marcel Ciolacu, cel care a precizat…

Ministrul Mediului Tanczos Barna susține ca, dupa demiterea șefului Garzii Forestiere Timișoara și numirea altei persoane in funcție, s-au inregistrat mai multe controale, amenzi și confiscari de lemn ilegal fața de anul trecut.

Rusia a deschis marti o ancheta penala in cazul unui celebru jurnalist pentru publicarea de "informatii false" privind actiunile armatei ruse in Ucraina, o acuzatie recent introdusa pasibila de 15 ani de inchisoare, relateaza AFP.