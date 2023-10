Procurorii DNA au descins, din nou, la Consiliul Județean Constanța. Vizata este șefa Direcției Economice, Emilia Georgeta Țuțui. Directorul economic este Emilia Georgeta Țuțui, unul dintre cei mai bogați funcționari publici din CJ. Are nu mai puțin de 10 terenuri, patru apartamente și o casa de locuit și doua mașini. Are peste 70.000 de euro in cont și un fond de investiții de peste 92.000 lei. Potrivit informațiilor noastre, procurorii i-au confiscat lui Țuțui telefonul, dar și unei angajate de la Achiziții. De asemenea, anchetatorii au ridicat documente din calculatoare și de pe cardurile de…