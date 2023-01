Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a doi inculpați. Este vorba despre Suciu Vasile, agent de poliție in cadrul Poliției Municipiului Cluj-Napoca, sub aspectul savarșirii infracțiunii de trafic de…

- DNA Cluj anunta, marti, ca a trimis in judecata un politist pentru trafic de influenta si o alta persoana, pentru favorizarea faptuitorului. Polititsul ar fi pretins sume de bani pentru a angaja o persoana in cadrul IPJ Satu Mare, prin sustinerea formala a unui concurs de angajare iar ulterior, dupa…

- Fostul director al Directiei de Impozite si Taxe din Primaria Bacau, alti doi angajati ai institutiei si un expert evaluator au fost trimisi in judecata de DNA Bacau pentru abuz in serviciu si alte infractiuni. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacau au dispus…

- Procurorii DNA l-au trimis in judecata pe fostul ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, pentru abuz in serviciu legat de organizarea unor concursuri de angajare la mai multe direcții județene. Alaturi de Adrian Chesnoiu, au mai fost trimiși in judecata și alți foști angajați ai ministerului.

- Hemoragia de magistrați scapa de sub orice control! Alerta posibilitații creșterii varstei de pensionare sau chiar a ”ajustarii” pragului de 110 la suta facand ravagii la orice nivel de instanța sau Parchet. Și cum ministrul Justiției s-a mulțumit sa dezminta cu jumatate de gura zvonul ”cutremurului…

- Președintele Partidului Ecologist Roman (PER) Danuț Pop critica dur ceea ce se intampla in zona justiției. El considera ca aproape in totalitatea vinei este tot a lucratorilor din Justiției, procurori și judecatori, care in loc sa iși vada de treaba in limitele legii au intrat in zona politica ajungandu-se…

- Polițiștii și Procurorii DIICOT au facut o noua percheziție la un barbat care facea trafic de droguri. Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj-Napoca, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj, au desfașurat o percheziție domiciliara, in județul Cluj,…

- La data de 13.10.2022, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Cluj au dispus reținerea pentru o perioada de 24 de ore a doi inculpați, cercetati sub aspectul savarșirii infracțiunilor de trafic de droguri de risc și mare risc.…