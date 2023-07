DNA l-a trimis în judecată pe Anton Valeriu, primarul din Corbeanca Primarul din Corbeanca a fost trimis in judecata, de DNA, fiind acuzat ca ar fi luat mita peste 3,5 milioane euro pentru a rezolva favorabil cereri de restituire a unor terenuri din Corbeanca. Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a primarului comunei Corbeanca, județul Ilfov, și președinte al Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, Anton Valeriu, pentru luare de mita, in forma continuata, spalare a banilor, in forma continuata, instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata și participație… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

