Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2021 este un moment cheie pentru evolutia Romaniei. Este vorba despre anul in care este programata a incepe exploatarea hidrocarburilor din Marea Neagra. Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit, in cadrul unei emisiuni la Romania TV, despre un aspect estential care reiese din ultimul discurs…

- "Un procuror sef DNA ar trebui sa fie in parteneriat cu Parlamentul (...) Pentru a lupta impotriva coruptiei, trebuie cateva schimbari fundamentale in lege (...) Instantele de judecata sa nu judece in patru, șase sau opt ani, ci cu celeritate. Este unul dintre multele motive pentru care nu avem infrastructura…

- Analistul politic Cozmin Gușa susține ca Liviu Dragnea și Tudorel Toader doresc sa mimeze corectitudinea in razboiul pentru șefia DNA, insa problema este una de percepție publica. Gușa considera ca Liviu Dragnea nu se poate implica in acest joc cu implicații majore pentru ca ar compromite intreg…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a criticat, joi, pe Klaus Iohannis in privința politicii externe, afirmand ca șeful statului nu informeaza Guvernul și Parlamentul, despre deciziile luate in timpul deplasarilor externe și ca, in afara de comunicate și ”celebrele poze”, nu se știe nimic concret.”Președintele,…

- Presedintele USR, Dan Barna, considera ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, comite "un abuz in serviciu" prin noua definitie propusa pentru aceasta infractiune care "prejudiciaza interesele tuturor romanilor cinstiti".Citeste si: Klaus Iohannis a semnat - Lege importanta promulgata de seful…

- Romania va construi doua penitenciare noi printr-un credit contractat de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), a declarat, sambata, la Botosani, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, conform agerpres.ro. Potrivit acestuia, imprumutul va fi utilizat atat pentru constructia…

- Abrogarea infractiunii de abuz in serviciu anuntata voalat de Liviu Dragnea ar arunca in aer sute de dosare aflate pe rolul instantelor. 53% din dosarele DNA privesc frauda si coruptie in achizitii publice, dosare deschise pentru aceasta infractiune. Prejudicii de sute de milioane de euro raman nerecuperate.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va vizita vineri Curtea de Apel si Penitenciarul din Iasi pentru identificarea unei posibile locatii de amplasare a arhivei aferente instantelor si parchetelor arondate celor doua institutii.Este oficial! Se vinde o cunoscuta BANCA din Romania "Astazi,…