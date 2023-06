DNA descinde la SMURD. Suspiciuni de fraudă la instituţia condusă de Arafat DNA face percheziții intr-un dosar de mare corupție care privește lucrarile de mentenanța și intreținere facute de aeronavele SMURD și IGAv, prejudiciul fiind estimat la peste 23.000.000 de lei. Surse judiciare, citate de Sursa Zilei , susțin ca este vorba despre reparațiile avioanelor din dotarea MAI, cu care se fac transporturile medicale de urgența. Lucrarile de mentenanța și intreținere ale aeronavelor operate de IGAv și SMURD au fost facute, de-a lungul anilor, la Școala Superioara de Aviație de la Baneasa și la Romaero. Cele doua avioane achiziționate de IGAv nu au fost folosite aproape… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA au descins la SMURD București și Ilfov! Se fac verificari cu privire la mentenanța unor aparate de zbor. S-ar fi produs un prejudiciu de circa cinci milioane de euro prin reparații fictive. „Procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul pentru efectuarea…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au facut miercuri 30 de perchezitii in Bucuresti si in judetul Ilfov, intr-un dosar in care ancheteaza decontarea unor lucrari de reparatii si mentenanta a unor aeronave ale Ministerului de Interne, printre care si cele ale SMURD. Procurorii militari din…

- UPDATE: Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie efectueaza 30 de perchezitii, in Bucuresti si in judetul Ilfov, intr-un dosar in care se investigheaza decontarea unor lucrari de reparatii/mentenanta a unor aeronave, printre care si cele ale SMURD.Potrivit unui comunicat al DNA, in cursul zilei de…

- Șapte persoane fizice și o persoana juridica (o societate comerciala) sunt vizate de perchezițiile facute, miercuri, de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie la sediul Scolii Superioare de Aviatie Civila din București, informeaza Știrile TVR.Procurorii DNA fac 30 de percheziții la Școala Superioara…

- O fetita de 4 ani din judetul Suceava a fost transferata cu elicopterul SMURD Iasi la Bucuresti, cu arsuri pe 60 la suta din suprafata corporala. „Fetița de 4 ani din Vicovul de Sus, transferata cu ESA Iasi la București la Spitalul „Grigore Alexandrescu”, cu arsura de 50-60% pe suparafata corporala…

- Elicopterul SMURD a efectuat o misiune de noapte intr-un caz deosebit de grav: o fetita de patru ani, din Vicovul de Sus, judetul Suceava, a fost transferata de la Iasi la Bucuresti, cu arsuri de gradul al II-lea si al III-lea pe aproape 60- din suprafata corpului. Prof.dr. Diana Cimpoesu, medic-sef…

- Un copilaș de doar 11 luni a suferit arsuri in urma unui accident petrecut intr-o locuința din municipiul Bistrița. Salvatorii il transporta de urgența la Brașov de unde va fi preluat și transportat la București. Un echipaj de terapie intensiva mobila SMURD de la Bistrița transporta, in aceste momente,…

- Un nou-nascut prematur, in varsta de trei luni, a fost adus cu un elicopter SMURD de la Constanța la Spitalul Clinic de Urgența pentru copii „Maria Sklodowska Curie” București pentru continuarea investigațiilor medicale.„O noua intervenție pentru salvarea unui nou-nascut. In urma cu puțin timp, un…