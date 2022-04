DNA: Cristian Popescu Piedone este urmărit penal pentru abuz în serviciu Primarul Sectorului 5 al Capitalei, Cristian Popescu-Piedone, este urmarit penal de procurorii anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de abuz in serviciu in legatura cu salubrizarea din sector. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus efectuarea urmaririi penale fata de Cristian Victor Popescu-Piedone, la data faptelor si in prezent primar al Sectorului 5 din municipiul Bucuresti, pentru abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

