- Nu mai putin de 15 perchezitii au loc, luni dimineata, in Arad si Timisoara. Procurorii DNA Timisoara au descins la sediul PSD Arad, in locuintele a trei parlamentari, la sediul Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Timisoara si in casele altor suspecti. Deputatul de Arad Florin Tripa a fost deja…

- Seful Registrului Auto Roman Constanta, Adrian Bizineche, este acuzat ca ar fi agresat doua persoane intr-o parcare din statiunea Mamaia, in urma unui conflict spontan. Politistii fac cercetari in acest caz, mentionand ca ambele parti implicate in scandal au depus plangere, transmite news.ro.Potrivit…

- Inspectia Muncii a desfasurat, in perioada 4 – 15 noiembrie 2019, actiuni de control in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare totala de 4.954.400 de lei, adica 1.036.485 de euro. Au fost depistate 296 de persoane care desfașurau munca fara forme legale, dintre acestea 61 erau din București, 43…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica o atentionare nowcasting Cod galben de averse si vant puternic pentru judetele Caras-Severin, Arad si Timis, pe durata orelor urmatoare. Potrivit meteorologilor in localitati din judetele mentionate se vor semnala local averse ce pot depasi 15…

- Un numar de 58.334 de imobile au fost vandute in luna octombrie 2019 la nivelul intregii tari, cu aproape 11.000 mai multe fata de luna precedenta, conform datelor publicate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI). Cele mai multe vanzari de imobile au fost inregistrate in…

- In timp ce latraii de serviciu declama la Centru intrarea in Opoziție a marelui partid, in teritoriu Puterea aceluiași mare partid se lafaie in bani publici. Instituții descentralizate cu nenumarate funcții in care au fost proțapiți politic supușii, autoritați publice locale derulatoare de proiecte…

- Politia a descins, marti, la sediul Federatiei Bulgare de Fotbal (BFU), unde efectueaza o perchezitie, la scurt timp dupa ce presedintele forului, Borislav Mihailov, a demisionat, in urma incidentelor rasiste de la meciul Bulgaria-Anglia, din preliminariile Euro-2020, informeaza lequipe.fr, potrivit…

- In aceasta perioada sunt organizate mai multe concursuri, pentru ocuparea unor posturi vacante, in institutii publice din judetul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. POSTURI VACANTE Directia…