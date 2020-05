Stiri pe aceeasi tema

- DNA a deschis 33 de dosare penale pentru achiziii publice de echipamente medicale în perioada strii de urgen potrivit efului instituiei procurorul Crin Bologa. Exist oameni i companii care au îneles s profite de pe urma acestei pandemii a afirmat Bologa întro conferin de pres.Este vor...

- Prezenti si duminica pe drumurile publice, politistii au oprit pentru verificari mai multe autoturisme, atat pentru a verifica daca sunt respectate prevederile Ordonantelor Militare cat si pentru a-i depista pe cei care comit infractiuni la regimul circulatiei rutiere si pun astfel in pericol vietile…

- De la intrarea în vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pâna în prezent, au fost plasate în carantina instituționalizata 548 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 14 persoane aflate în carantina au parasit locația în care au fost…