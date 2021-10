DNA a terminat cu interceptările la sol. Își cumpără dronă Direcția Naționala Anticorupție (DNA) folosește o suma substanțiala din fondurile europene alocate prin programul “HERCULE III Technical Assistance”, respectiv, 271.300 lei (aproape 55.000 de euro) pentru a-și achiziționa o drona. Potrivit anunțului de procedura simplificata publicat luni in platforma naționala de monitorizare a achizițiilor publice (SICAP), DNA intenționeaza sa cumpeere „Pachet Aeromodel/Drona profesionala pentru activitați […] The post DNA a terminat cu interceptarile la sol. Iși cumpara drona appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

