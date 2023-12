O persoana care ar fi incercat sa mituiasca un magistrat, oferindu-i suma de 15.000 de euro a fost prinsa in flagrant de procurorii DNA. Intregul incident ar fi avut loc in parcarea unui mall din Timișoara. Potrivit unor informații pe surse, persoana susținea ca are acces la judecatorii de la Inalta Curte de Casație și Justiție din București. In schimbul acestei sume, o denunțatoare trebuia sa primeasca o soluție favorabila intr-un proces civil de la Inalta Curte. The post DNA a prins in flagrant o persoana care incerca sa mituiasca un magistrat appeared first on Puterea.ro .