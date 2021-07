Stiri pe aceeasi tema

- Clotilde Armand a anuntat joi seara, pe Facebook, ca a fost imputernicita de catre Consiliul Local al Sectorului 1 sa verifice modul de stabilire a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare pentru perioada 2011-2021. Doar ca primarul Sectorului 1 a fost imputernicit pentru…

- Deși primarul Clotilde Armand susține ca a reușit sa rezolve problema scandalului gunoiului din sector, acesta nu doar ca nu este mai curat dar va fi și executat silit pentru ca nu și-a achitat obligațiile de plata fața de prestatorul de servicii. Consiliul Local a pierdut deja „fara cale de atac” cinci…

- Scandalul dintre primarul Sectorului 1 Clotilde Armand și operatorul de salubritate nu și-a gasit rezolvarea nici dupa intervenția Prefectului Capitalei, Alin Stoica, iar gunoaiele se aduna in cantitați din ce in ce mai mari. Clotilde Armand ar vrea sa plateasca direct stațiile de sortare a deșeurilor,…

- Potrivit unor surse, Armand se afla la Secția 1 de Poliție.Plangerea a fost depusa dupa ce edilul și-a gasit mașina vandalizata.Mai mult, astazi a gasit in gața casei mai multe gunoaie. Citește și: ”Prefectul Alin Stoica, dupa ședința pe tema gunoaielor din Sectorul 1: Nu se impune momentan declararea…

- Jurnalista Ioana Ene Dogioiu arata ca, in acest moment, primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, ”agita ranga”, dar face un joc periculos cu cei de la Romprest, asta pentru ca o cam incurca legea și exista riscul de a ajunge in situația in care cetațenii sa ramana și fara gunoi ridicat, dar și cu…

- Locuitorii sectorului 1 traiesc un adevarat coșmar. Deși Romprest a inceput sa ridice mormanele de gunoaie de pe strazi, deșeurile nu pot fi transportate in totalitate peste noapte.O echipa Realitatea Plus a pornit dupa mașina de gunoi Romprest care nici macar nu era inscripționata. Angajații și-au…

- Romprest a anunțat sambata seara ca reia ridicarea gunoiului abandonat de aproape o saptamana pe strazile celui mai bogat sector din București. Operatorul spune ca trei firme de salubritate și-au pus la dispoziție stațiile lor de sortare, insa in limita capacitații. De cealalta parte, primarul Sectorului…

- Fostul primar al sectorului 1 al Capitalei, Dan Tudorache, a declarat ca in cazul in care se va dovedi ca alegerile din toamna trecuta au fost fraudate se va ajunge la anularea acelui scrutin. Precizarile social-democratului vin in contextul in care acesta ar avea cu 1.000 de voturi mai mult decat Clotilde…