DNA: 53 de inculpaţi - condamnaţi în martie în dosarele de corupţie Un numar de 53 de inculpati au fost condamnati in luna martie a acestui an, in dosare instrumentate de Directia Nationala Anticoruptie.



Potrivit unui comunicat transmis joi AGERPRES, au fost condamnati 53 de inculpati, prin 37 de hotarari judecatoresti definitive. Intre cei condamnati definitiv se afla un presedinte de Consiliu judetean, un presedinte de sindicat national, un ofiter de politie, un sef de birou APIA judetean, doi consilieri judeteni.



Printre infractiunile savarsite de cei 53 de inculpati condamnati figureaza luarea de mita, dare de mita, cumpararea de influenta,…

Sursa articol: agerpres.ro

