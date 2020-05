dm drogerie markt intră pe platforma Bringo și investește în diversificarea produselor și extinderea numărului de orașe în care livrează dm drogerie markt a intrat pe Bringo, platforma francezilor de la Carrefour, și ar putea deschide propriul magazin online. In prezent, compania investește in diversificarea produselor și extinderea numarului de orașe in care serviciul de livrari este disponibil, a declarat Ivana Martinakova, CEO dm drogerie markt, scrie retail.ro. In luna aprilie, platforma EuCeMananc a devenit Tazz by eMAG și livreaza mancare, alimente sau orice produs necesar pentru casa. Printre companiile de la care livreaza se numara McDonald’s, eMAG, Mega Image, Dr.Max, Sensiblu și dm drogerie markt. „Vanzarile… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

