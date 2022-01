Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic a fost testat pentru coronavirus pe 16 decembrie la ora 13.05, iar rezultatul pozitiv l-a primit in aceeași zi, seara, la ora 20.19, arata un document dezvaluit pe Twitter de Russell Fuller, corespondentul pentru tenis al BBC. Testul nazofaringeal a fost prelucrat prin metoda…

- Primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc, afirma ca este "un admirator al marelui jucator de tenis Novak Djokovic", dar ca a sustinut "decizia autoritatilor australiene de a refuza viza persoanelor nevaccinate, potrivit legii". "Novak Djokovic, numarul unu mondial, a castigat luni apelul depus impotriva anularii…

- Familia tenismenului sarb Novak Djokovici a refuzat sa raspunda despre cum explica faptul ca liderul ATP a participat la evenimente publice, fara sa poarte masca, dupa ce a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, la 16 decembrie 2021, informeaza AFP. In conferinta de presa organizata luni, familia…

- Novak Djokovic a fost testat pentru coronavirus pe 16 decembrie la ora 13.05, iar rezultatul pozitiv l-a primit în aceeași zi, seara, la ora 20.19, arata un document dezvaluit pe Twitter de Russell Fuller, corespondentul pentru tenis al BBC.Testul nazofaringeal a fost prelucrat prin metoda…

- Numarul 1 mondial Novak Djokovici, ai carui avocati spun ca a fost testat pozitiv la 16 decembrie inainte de a ajunge in Australia, a participat la evenimente publice in zilele care au urmat, fiind alaturi de tineri jucatori care nu au purtat masca, conform news.ro. Novak Djokovici a participat…

- Avocații lui Novak Djokovic susțin ca tenismenul a fost testat pozitiv cu COVID pe 16 decembrie 2021, motiv pentru care ar avea dreptul sa intre in Australia. Potrivit The Mirror, la o zi dupa acea data, sportivul apare fost fotografiat in Serbia la un eveniment cu zeci de copii. Novak Djokovic, liderul…

- ​Avocații liderului mondial din tenis au scos la iveala informația conform careia sârbul s-ar fi infectat cu Covid-19 în data de 16 decembrie 2021. Novak Djokovic a participat la o zi distanța la un eveniment organizat de Federația de Tenis din Serbia fara a avea masca. Reprezentanții…

- Actrita Maia Morgenstern a anuntat luni pe Facebook ca, in urma testarii repetate, a fost confirmata cu Covid-19 si atrage atentia asupra faptului ca a urmat sfaturile specialistilor de a se proteja si ca, periodic, a facut teste, criticand decizia autoritatilor ca elevii care au revenit luni la…