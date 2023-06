Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic (36 de ani, 3 ATP) a trecut de un Carlos Alcaraz (20 de ani, 1 ATP) accidentat, scor 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 și s-a calificat in finala Roland Garros 2023. Duminica, sarbul va fi fața in fața cu cel de-al 23-lea trofeu de Grand Slam din cariera, record absolut in tenisul masculin. In a doua…

- Carlos Alcaraz (20 de ani, 1 ATP) și Novak Djokovic (36 de ani, 3 ATP) se infrunta acum in prima semifinala de la Roland Garros 2023. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Eurosport 2. In a doua semifinala, imediat dupa duelul Djokovic - Alcaraz, se vor infrunta Casper Ruud (4 ATP) și Alexander…

- Carlos Alcaraz (20 de ani, 1 ATP) și Novak Djokovic (36 de ani, 3 ATP) se infrunta acum in prima semifinala de la Roland Garros 2023. Meciul a inceput la ora 16:03, e liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Eurosport 2. In a doua semifinala, imediat dupa duelul Djokovic - Alcaraz, se vor infrunta Casper…

- Carlos Alcaraz (20 de ani, 1 ATP) și Novak Djokovic (36 de ani, 3 ATP) se infrunta acum in prima semifinala de la Roland Garros 2023. Meciul a inceput la ora 16:03, e liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Eurosport 2. In a doua semifinala, imediat dupa duelul Djokovic - Alcaraz, se vor infrunta Casper…

- Finala masculina de la Paris se va decide, azi, dupa partidele Novak Djokovic - Carlos Alcaraz și Alexander Zverev - Casper Ruud Prima semifinala incepe nu inainte de 15.45. iar cea de-a doua nu inainte de 17:30 (Eurosport) Turneul de la Paris se apropie de meciurile cele mai importante, acelea in urma…

- Tenismanul german Alexander Zverev s-a calificat in semifinalele turneului de Mare Slem de la Roland Garros, dotat cu premii totale de 49,6 milioane de euro Acesta a reusit sa-l invinga in patru seturi, scor 6-4, 3-6, 6-3, 6-4, pe argentinianul Tomas Etcheverry (locul 49 ATP), intr-o partida disputata…

- Casper Ruud (finalist anul trecut) a reușit sa se califice in semifinalele de la Roland Garros 2023, norvegianul trecand de Holger Rune (sfatuit de Patrick Mouratoglou). „Finala” din penultimul act de la Paris va fi intre Carlos Alcaraz și Novak Djokovic.

- Turneul de Mare Șlem de la Roland Garros intra in a doua saptamana cu dueluri dintre cele mai tari din faza optimilor de finala in turneul masculin. Din programul zilei de luni, 5 iunie, nu lipsesc jucatori de top precum Novak Djokovic, Alexander Zverev, Holger Rune sau Casper Ruud, acesta din urma…