Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce au dezvaluit colaborarea pe Instagram, Irina Rimes și Cris Cab lanseaza prima lor piesa impreuna vineri. In urma cu doar cateva zile, Irina le-a facut o surpriza fanilor ei și a intrat in direct, online, cu unii dintre ei. Aceștia au avut ocazia sa asculte in premiera melodia. Reacțiile lor…

- Trupa SuperM lanseaza albumul lor de debut “Super One” si devaluie clipul celui mai nou single “One (Monster & Infinity)”. Albumul vine dupa EP-ul lansat in 2019 – “SuperM – The 1st Mini Album”, care a debutat pe locul 1 in topul Billboard 200. In piesa “One (Monster & Infinity), SuperM incurajeaza…

- Dupa lansarea single-urilor “Pa Mi” și “Slow Dance”, Gran Error revine cu inca o piesa cu sound captivant: “MEZZANINE”! O piesa efervescenta, cu un ritm ce da dependența și o voce ispititoare, cea mai recenta lansare Gran Error nu permite vibe-uri negative, așa cum exprima și versurile piesei. Apasa…

- Edward Sanda si Nicole Cherry colaboreaza pentru prima oara si lanseaza single-ul “Serenade”, o piesa despre iubirea in faza incipienta. Versurile piesei relateaza inceputul unei povesti de dragoste, in care protagonistii se tatoneaza si incearca sa isi dea seama daca iubirea merita impartasita sau…

- Killa Fonic lanseaza ”Sange In Palme”, o piesa cu un stil nou pe care artistul il abordeaza, cu accente house. Piesa a fost compusa de Killa Fonic, Costel Domințeanu, textul a fost scris de Killa Fonic, iar producția audio ii aparține lui Costel Domințeanu. Cu un videoclip cinematic pe care artistul…

- Bow Anderson, artista originara din Edinburgh, a revenit cu single-ul “Island”, despre care Elton John a declarat ca “Doamne, cat ador melodia! Ar putea sa lumineze intregul Edinburgh prin stilul sau”. “Island” este track-ul lansat dupa “Heavy”, piesa pentru care Bow a filmat un videoclip in casa sa…

- Cum sa depașești obstacolele creative și sa finalizezi un material promițator, abandonat intr-un sertar timp suficient de indelungat incat sa fie uitat? DROWN este al doilea material lansat de Banding in pandemia generata de Covid-19, creație a producatorului maghiar de muzica electronica OIEE și duo-ul…