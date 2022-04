Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce i-a innebunit pe fani cu cateva „ Nights In Marrakesh”, Otilia revine cu un loz norocos. Artista lanseaza vineri, 8 aprilie, „ Lucky No. 7″, o piesa dance – pop, cu un videoclip pe masura. Compusa alaturi de Sasha Lopez, Johnny Made This și Iraida, „ Lucky No. 7″ se numara printre piesele care…

- „Gone” este numele piesei pe care Anuelli o lanseaza, o balada pop ce vorbește despre iubire, dezamagire și puterea de a merge mai departe și de a avea curajul de a o lua de la inceput.Compusa de catre artista impreuna cu Alexandru Șerbu, Silviu Paduraru și Alexandru Truta, piesa surprinde prin versuri…

- Compus de catre DJ Sava alaturi de Catalin Tamazlicaru, Alex Antonescu și Razvan Dediu, single-ul „Maria” te transpune inca de la primul acord intr-o lume a dorinței și a muzicii. Videoclipul noii piese, ce poarta și amprenta buzoianului, o prezinta pe Ruby plina de senzualitate și feminitate asemeni…

- La 8 ani de la „Taxi”, super hitul fredonat de toata țara, What’s UP revine cu partea a doua a poveștii și lanseaza „Ruine”, o piesa despre dragostea și durerea ce raman atunci cand persoana iubita pleaca. Pentru „Ruine”, artistul a colaborat din nou cu Marius Moga, producatorul din spatele multor single-uri…

- DJ SAVA și RUBY colaboreaza pentru prima data și lanseaza „Maria”, o piesa fresh, cu beat-uri dance și influențe latino, numai buna de ținut pe repeat sezonul acesta. Compus de catre DJ SAVA alaturi de Catalin Tamazlicaru, Alex Antonescu și Razvan Dediu, single-ul „Maria” te transpune inca de la primul…

- Incheiem ultima saptamana din luna dragostei pe ritmuri orientale. Otilia lanseaza vineri, 25 februarie, „Nights In Marrakesh“, o piesa speciala pentru ea. Invaluita in mister și plina de senzualitate, apariția artistei in videoclip este una spectaculoasa. Cu toate ca, inițial, piesa era compusa pentru…

- Anul 2022 este plin de surprize, iar una dintre ele este colaborarea inedita dintre Yasiris și RUBY pentru „Carrusel”, un single hot, cu versuri pasionale, ce transmite multa feminitate și sex-appeal. Scrisa de catre Yasiris alaturi de Ana Maria Cioroaba, Alexandru Antonescu, M Wolf, Catalin Tamazlicaru…

