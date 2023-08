DJ 710 A: Un bărbat a intrat cu ATV-ul pe care își plimba fiica, într-o mașină parcată La data de 29 august a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Moreni au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier. In urma deplasarii la fața locului și din primele cercetari efectuate, polițiștii au constatat ca, in localitatea Ghirdoveni, pe DJ 710 A, un barbat, in varsta de 29 de ani, ar fi condus un vehicul (ATV) pe care se mai afla fiica acestuia, in varsta de 6 ani, moment in care ar fi intrat in coliziune cu un autoturism parcat in afara parții carosabile. Cele doua persoane au fost ranite, fiind transportate la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Din… Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

Sursa articol: gazetadambovitei.ro

