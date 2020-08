Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a faptului ca in Noua Zeelanda au fost identificate 4 cazuri de coronavirus, dupa 102 zile in care nu au fost raportate infectari, autoritațile au anunțat ca Auckland, cel mai mare oraș din Noua Zeelanda, va intra in izolare totala.Decizia de a izola orașul Auckland vine dupa ce patru membri…

- Premierul a anunțat ca persoanele infectate aparțin aceleiași familii din Auckland.Guvernul a decis ca locuitorii celui mai mare oraș din insula sa ramana acasa 3 zile pentru a limita contaminarile. Restaurantele, barurile, locurile publice și școlile vor fi inchise pana vineri. Primul…

- Guvernul neozeelandez intentioneaza sa perceapa de la unele persoane care intra in tara plata costurilor de izolare obligatorie de doua saptamani in hoteluri, a anuntat miercuri ministrul pentru locuinte Megan Woods, citata de dpa. Legislatia ce va permite guvernului sa-i taxeze pe neozeelandezii care…

- Cifre alarmante au fost inregistrate in Romania, in ultimele 24 de ore, cand au fost confirmate nu mai puțin de 555 de cazuri noi, iar cele mai multe dintre acestea au fost semnalate in județul Dambovița.

- Noua Zeelanda nu mai este „libera de coronavirus”. Dupa 24 de zile, tara a raportat doua noi cazuri legate de calatorii in Marea Britanie. Cazurile noi de coronavirus au fost inregistrate la doua femei in varsta de 30 de ani si 40 de ani. Acestea au vizitat un parinte muribund in Wellington, potrivit…

- Amber a fost finalista la concursul de frumusețe Miss Univers 2018. Vestea tragica a fost confirmata de Talent Tree agenția cu care lucra manechinul neo-zeelandez, abia pe 22 mai, cu toate ca medicii legiști susțin ca femeia a decedat pe data de 18 mai. Informațiile despre circumstanțele morții tinerei…

- Peste 1.100 de persoane din Dambovita sunt in izolare la domiciliu, numarul lor crescand semnificativ dupa ce la Arctic Gaesti a fost descoperit un focar de COVID-19 in urma testarilor efectuate, anunța Agerpres.Prefectura Dambovita a informat marti ca se afla in izolare la domiciliu 1.112 persoane…