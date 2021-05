Stiri pe aceeasi tema

- Divorțul dintre Melinda Gates și cofondatorul Microsoft, Bill Gates, a șocat o lume intreaga. Cei doi au decis sa se desparta dupa 27 de ani de relație, anunțand ca vor continua sa lucreze impreuna la fundația caritabila Bill & Melinda Gates. Exista totuși cateva detalii despre separarea lor la care…

- Vestea ca Melinda și Bill Gates divorțeaza a venit ca un șoc, iar asta pentru ca nimeni nu știa ca cei doi au probleme in casnicie. Cum impart averea Bill și Melinda Gates. S-a aflat acum ce scrie in cererea lor de divorț, de fapt Cei doi nu au avut un contract prenupțial, insa au […] The post Cum impart…

- Bill Gates, fondatorul Microsoft, si sotia sa, Melinda Gates, au anuntat luni ca au luat decizia de a pune capat casniciei lor, informeaza Reuters si dpa.„Dupa multa gandire si multa munca in relatia noastra, am luat decizia de a pune capat casatoriei”, au afirmat cei doi intr-o postare pe Twitter.…

- Bill Gates și Melinda Gates au anunțat, luni, printr-un comunicat comun de presa ca au decis sa puna capat casniciei lor. ”Dupa o îndelunga considerare și multa munca pentru relația noastra, am luat decizia de a pune capat casniciei noastre. În ultimii 27 de ani am crescut trei…

- Bill și Melinda Gates, unul dintre cele mai bogate cupluri din lume, și-au anunțat divorțul, luni. Cei doi foști soți vor continua insa sa lucreze impreuna in fundația care le poarta numele. Miliardarul Bill Gates, cofondator al Microsoft, și soția sa Melinda Gates și-au anunțat divorțul dupa 27 de…

- Cofondatorul Microsoft și soția lui divorțeaza dupa 27 de ani de casnicie. Anunțul a fost facut de Bill Gates pe Twitter, iar cei doi spun ca vor continua sa lucreze impreuna la Fundația Bill & Melinda Gates, cea mai mare fundație caritabila din lume. Bill și Melinda Gates divorțeaza Bill și Melinda…

- Twitter a purtat discuții cu șefii de la Clubhouse în ideea de a încerca sa cumpere, cu 4 miliarde dolari, rețeaua audio care s-a dezvoltat enorm în ultimul an, spun surse citate de Bloomberg. Discuțiile s-au terminat fara a se ajunge la un acord, dar Clubhouse cauta finanțare pentru…

- Sfârșitul anului 2022: doar atunci lumea va reveni „cu totul la normal” dupa pandemie, este prezicerea miliardarului Bill Gates. Fondatorul lui Microsoft spune ca criza de sanatate a fost „o tragedie incredibila”, singurul punct luminos fiind apariția vaccinurilor. „Spre…