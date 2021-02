Instanta suprema portugheza l-a condamnat pe un barbat sa-i plateasca fostei sotii 60.782 de euro drept despagubire pentru activitatile casnice pe care ea le-a desfasurat timp de aproape 30 de ani, relateaza agentia EFE. In sentinta anuntata joi, Tribunalul Superior de Justitie al Portugaliei (STJ) a sustinut ca atunci cand activitatea casnica este desfasurata ”exclusiv […] The post Divorțul l-a costat pe un portughez toate mesele pe care i le-a pregatit soția timp de 30 de ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .