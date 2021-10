Stiri pe aceeasi tema

- Fosta soție a lui Whats`s Up a dat uitarii tot ceea ce a fost intre ea și celebrul artist, astfel ca blondina face tot ce ii sta in putința sa faca fel și fel de activitați care sa o faca fericita. Ei bine, și daca sunteți curioși ce face Simina Ivancea in timpul ei liber, paparazzii Spynews au fost…

- Antonia, fosta soție a prezentatorului Andrei Ștefanescu, s-a desparțit de Enzo, concurentul de la „Chefi la cuțite”. Și-au spus ADIO dupa doar șase luni de relație. In luna iunie a acestui an s-a aflat ca Antonia, fosta soție a lui Andrei Ștefanescu și Enzo de la „Chefi la cuțite” formeaza un cuplu…

- Mariana Moculescu a vorbit de multe ori despre problemmele pe care le-a avut cu banii și se pare ca nu a mințit deloc. Din fericire pentru ea, are mereu prieteni care ii intind o mana de ajutor. Totuși, cand vine randul ei sa-și arate omenia, are o abordare complet diferita.

- Ana Maria Popa, fosta soție a lui Costeluș Cașuneanu, este de departe o mama de nota 10, mai ales ca se poate descurca singura, in parc, cu doi copii mici, și sa aiba grija și de cainele familiei. Totuși, un gest de-al sau ne-a facut sa ne intrebam daca știe ce sunt acelea maniere și indatoriri cetațenești.…

- Rebecca Walter este scumpa la vedere, dar acum, pentru ca noi avem cei mai buni paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, va prezentam cateva imagini rare cu fosta soție a lui Florian Walter. Dupa moartea milionarului de la Dinamo, mama copiilor acestuia a fost…

- Instanta a decis ca acuzatul sa nu se mai apropie la sub 200 de metri de fosta sotie sau de locuinta ei, dar ca are voie sa se intalneasca in continuare cu fetitele sale Un iesean nu se va mai putea apropia de fosta sotie dupa ce a insultat-o si l-a atacat pe actualul iubit al acesteia. Judecatorii…

- In ciuda unei pierderi juridice devastatoare in Marea Britanie, Johnny Depp va aparea intr-un al doilea proces de calomnie prin care va incerca sa demonstreze ca nu a abuzat-o fizic pe fosta sotie Amber Heard, potrivit billboard.com. Marti, un judecator din Virginia a hotarat ca decizia din…