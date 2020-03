Stiri pe aceeasi tema

- In perioada urmatoare, putem asista la o depreciere a leului in fata euro si la scaderi de cotatii pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB), insa magnitudinea acestora va depinde in mare masura de gradul de panica la care se va ajunge, arata o analiza realizata de Alexandra Smedoiu, Partener Servicii Fiscale,…

- Principalele burse europene au inregistrat joi pierderi semnificative, iar cele din Londra, Frankfurt, Paris si Milano au inchis sedintele de tranzactionare cu scaderi de peste 10%, transmit Reuters si DPA. Joi, indicele principal FTSE-100 al Bursei de la Londra a inchis in scadere cu aproape…

- Temerile generate de epidemia de coronavirus s-au alaturat prabusirii pretului petrolului, iar aceasta situatie a dus la scaderea Bursei de la Bucuresti consemnata luni dimineata, a explicat, luni, pentru AGERPRES, Ovidiu Dumitrescu, CFA, director adjunct, Tradeville. "Temerile generate de…

- Companiile romanesti listate pe Bursa de Valori Bucuresti au fundamente solide sa contribuie la cresterea generala a pietei si in acest an, in cazul in care economia romaneasca nu decelereaza si in lipsa unor factori perturbatori, considera Adrian Tanase, CEO BVB. "Traim intr-un context international…

- Cu peste 100.000 de angajati si o pondere de circa 7% in PIB, sectorul romanesc de IT a explodat in ultimii ani. Totusi, in piata principala a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) nu exista niciun nume important din industria IT, motivul fiind lipsa de...

- Actiunile romanesti sunt inca subevaluate, in ciuda cresterii semnificative de anul trecut, considera Dan Popovici, director general OTP Asset Management. Acesta subliniaza faptul ca actiunile tranzactionate pe Bursa de Valori Bucuresti au crescut...

- Companiile de telecomunicații, in Spania, au lansat un razboi aprig pentru confiscarea clienților. MasMovil și Digi acapareaza 900.000 de clienți de la Movistar, Orange și Vodafone. Filiala din Spania a companiei Digi Communications NV a fost listata Bursa de Valori București (BVB). Digi RCS RDS a dat…

- Bursa de Valori București (BVB) a inceput noul an in scadere, toți cei noua indici ai Bursei de Valori București marcand deprecieri in prima ședința din 2020. Indicele BET a marcat o pierdere de 0,56% vineri, pe fondul contagiunii din piețele externe, anunța MEDIAFAX.Ziua de vineri a fost…