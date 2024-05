Diversiune SRI? Lui Ion Cristoiu îi miroase urât o chestiune Cazul spionului fotograf este diversiunea prin care SRI a vrut sa abata atenția de la scandalul Coldea, este de parere jurnalistul Ion Cristoiu . Ca sa contracareze lovitura de imagine primita, SRI a nascocit diversiunea Spionul fotograf, spune Cristoiu in Jurnalul Video de pe blog. Ion Cristoiu face referire la cazul romanului acuzat ca a supravegheat obiective militare romanesti sau apartinand NATO din Tulcea si a transmis datele Ambasadei Federatiei Ruse la Bucuresti. Ce a transmis SRI despre acest caz vineri In urma acțiunilor specifice ale Serviciului Roman de Informații, procurorii Direcției… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

