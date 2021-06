Stiri pe aceeasi tema

- BBC a publicat vineri imagini video cu incidentul în care a fost implicat un distrugator al sau în Marea Neagra dupa ce Rusia a anunțat vineri ca a tras salve de avertisment asupra sa și a lansat bombe pe traiectoria de deplasare a navei.Distrugatorul britanic HMS Defender a ridicat…

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a avertizat luni Turcia in legatura cu ceea ce el a numit a fi tentative de a alimenta 'sentimentul militarist' in Ucraina, dupa ce Ankara a anuntat pasi in directia intaririi cooperarii cu Kievul, transmite Reuters. Presedintele turc, Recep…

- Rubla s-a apreciat vineri, dupa ce Banca Centrala a Rusiei a majorat surprinzator dobanda de baza, si Moscova a inceput retragerea trupelor din apropierea granitei cu Ucraina, transmite Reuters, arata Agerpres. Ministerul rus al Apararii a anuntat vineri ca mai mult de 20 de nave din flota…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat joi inceperea unor exercitii la scara larga in Crimeea si in Marea Neagra, la care participa peste 10.000 de militari si 40 de nave de razboi, precum si 20 de vase auxiliare, relateaza Reuters, citand Interfax, pe fondul tensiunilor cu Ucraina din cauza cresterii…

- Fortele navale ale Rusiei au inceput miercuri un exercitiu militar in Marea Neagra, inaintea sosirii asteptate a unor vase de razboi americane in zona, au relatat agentiile de presa ruse, in timp ce armata Ucrainei a transmis intr-un comunicat ca fortele sale au efectuat manevre cu tancuri si artilerie…

- Moscova a avertizat marti Statele Unite ale Americii „sa stea, pentru binele lor, departe” de Rusia si Crimeea, atentionind ca riscul de incidente este foarte ridicat, informeaza agentia de presa Interfax care il citeaza pe ministrul adjunct al afacerilor externe rus Serghei Riabkov, transmite Reuters.…