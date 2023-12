Stiri pe aceeasi tema

- Distrigaz Sud Reele aduce la cunotin public informaii relevante cu privire la întreruperea temporar a furnizrii de gaze naturale pe anumite strzi din localitatea Brila judeul Brila. Ca urmare a unui incident rutier care a afectat reeaua de distribuie a gazelor naturale pe strada Dorobanilor din...

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei ( ANRE ) deruleaza, in prezent, 171 de actiuni de control in sectorul energiei electrice si gazelor naturale, mare parte de tip verificari, iar rezultatele controalelor vor fi aduse la cunostinta opiniei publice dupa finalizarea acestora, a…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) anunta ca are in derulare 177 de controale la operatorii economici din sectorul energiei electrice si gazelor naturale, scrie news.ro.

- Tarifele pentru distribuția energiei electrice vor fi majorate, de la 1 ianuarie 2024. Cum vor fi afectați consumatorii Tarifele pentru distribuția energiei electrice vor fi majorate, de la 1 ianuarie 2024. Cum vor fi afectați consumatorii Gabriel Andronache, vicepreședintele Autoritații Naționale de…

- Emisiile de dioxid de carbon provenite de la instalațiile de gaz natural lichefiat din SUA au sarit la 18 milioane de tone pe an. Au crescut cu 81% din 2019, iar volumul de gaze cu efect de sera este echivalent cu cel produs de cateva mari centrale pe carbune, potrivit datelor guvernului SUA.Acestea…

- Distrigaz Sud Retele face precizari cu privire la sistarea gazelor naturale in localitatile Medgidia si Mihail Kogalniceanu din judetul Constanta. Ca urmare a unei avarii produse de catre un tert pe conducta magistrala a transportatorului Transgaz, conducta din care sunt alimentate statiile de reglare…

- Peste 800 de consumatori nu au gaze din cauza unei avarii produse la sistemul de distributie, in timpul unor sapaturi facute de angajatii unei firme, au anunțat luni, 2 octombrie, reprezentantii Distrigaz Sud Retele.„Ca urmare a unei avarii produse asupra sistemului de distributie a gazelor naturale…

- ”Ca urmare a unei avarii produse asupra sistemului de distributie a gazelor naturale de catre reprezentantii unei companii terte ce efectuau o lucrare de sapatura mecanizata pe Strada Stefan Marinescu din sectorul 6 al Municipiului Bucuresti, Distrigaz Sud Retele a fost nevoita sa sisteze alimentarea…