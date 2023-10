Stiri pe aceeasi tema

- Distrigaz Sud Rețele aduce urmatoarele precizari cu privire la sistarea gazelor naturale pe in localitatea Plopeni, din județul Prahova: „Ca urmare a inregistrarii unui defect in cadrul rețelei de distribuție a gazelor naturale amplasata pe strada Biruinței din localitatea Plopeni, județul Prahova,…

- Mai multe localitați din Alba raman temporar fara alimentare cu gaz. Se fac lucrari la rețea Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat temporar in trei localitați din județul Alba, a anunțat Delgaz Grid. Intreruperea in alimentarea cu gaz este programata joi, 12 octombrie. Localitațile…

- Echipele Confort Urban intervin astazi, 21 august 2023, cu utilaje de asfaltare a carosabilului pe strada Theodor D. Sperantia, tronsonul delimitat de strada Mugurului si strada Micsunelelor si pe strada Mugurului, tronsonul cuprins intre strada Micsunelelor si blocul 22, scara A. Echipele Confort Urban…

- Este vorba de tronson de drum cu o lungime de 6,8 km ce va fi modernizat la standarde europene de catre CJ Dambovița.Pe tronsonul de drum cu o lungime de 6,8 km se au in vedere urmatoarele: straturi de fundații și de baza; doua straturi de covoare asfaltice;șanțuri și rigole – 10 km; parapet de [...]…

- Probleme grave pe un tronson al rețelei de canalizare, descoperite in timpul lucrarilor de refacere și modernizare a strazii Mare a Unirii din Focșani Modernizam și rețeaua de canalizare pe un tronson din str. Mare a Unirii! In timpul lucrarilor de escavare, in vederea refacerii infrastructurii rutiere…

- Stimați consumatori de gaze naturale, Va anunțam ca in perioada 08.08.2023-10.08.2023, pe fondul efectuarii unor lucrari de mentenanța in sistemul de producție al OMV Petrom, livrarea cu gaze naturale va fi oprita dupa cum urmeaza: – in localitațile Garbovi și Grindu (jud. Ialomița) – oprire in data…

- Circulatia rutiera va fi restrictionata, marti si miercuri, pentru autovehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone, pe drumurile nationale si autostrazile din 24 de judete aflate sub incidenta codurilor portocaliu si rosu de canicula.Potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere…

- Orașul Cugir traverseaza o perioada de transformari importante ca urmare a proiectelor europene derulate la nivelul rețelei de strazi din localitate. Stadiul fizic al fiecarui proiect este urmarit in teren de catre conducerea primariei care dorește ca procesul de modernizare sa se incheie in termen.…