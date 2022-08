Stiri pe aceeasi tema

- Piața de amenajare și design interior a cunoscut o adevarata transformare, in ultimii ani, marcați de perioada pandemica și de efectele sale. Timpul petrecut in case ne-a facut sa ințelegem mai bine importanța pe care spațiul in care locuim il are și sa alocam alta semnificație acestuia. Astfel, cererile…

- Compania romaneasca Color Smart, unic importator și distribuitor in Romania și Republica Moldova al brandurilor de vopseluri premium și premium plus Novacolor, Color Smart și Pittsburgh Paints, mizeaza pe servicii personalizate și proiecte la cheie, pentru a-și face loc pe piața din Timișoara, unde…

- Piața de design interior din Timișoara este in creștere, iar compania romaneasca Color Smart Distribution, unic importator și distribuitor in Romania și Republica Moldova al brandurilor premium Novacolor, Color Smart și Pittsburgh Paints, vine sa raspunda cererii. Dupa o investiție de jumatate de milion…

- Culorile și efecte unice sunt din ce in ce mai cautate in materie de amenajari interioare și exterioare. De la tonuri metalice și pana la accente naturale, vopseaua pe care o alegi pentru a decora interiorul casei tale va schimba cu totul spațiul locuinței tale. Color Smart Distribution , importator…

- Compania romanieasca Color Smart Distribution, unic importator și distribuitor in Romania și Republica Moldova al brandurilor premium Novacolor, Color Smart și Pittsburgh Paints, a inaugurat un nou showroom in Timișoara, dupa o investiție in valoare de jumatate de milion de euro.

- Color Smart Distribution este o companie romaneasca, unic importator și distribuitor in Romania și Republica Moldova al brandurilor de vopseluri premium și premium plus Novacolor, Color Smart și Pittsburgh Paints.

- PSD vrea taxarea companiilor a caror cifra de afaceri este mai mare de 100 de milioane de euro, iar banii vor merge catre un fond pentru finanțarea proiectelor din educație și sanatate. Avem insa unii politicieni care spun ca nu se poate și unii parerologi care spun ca statul intervine prea violent…

- Aparatul bugetar se umfla cu sute de posturi in fiecare luna, guvernantii arunca in disperare cu pomeni pentru a combate, chipurile, inflatia, dar care nu fac decat sa creasca si mai tare inflatia, Romania se imprumuta masiv la cele mai mari dobanzi din UE, deficitul bugetar creste continuu si am ratat…