Distributie Oltenia- Intreruperi de furnizare a energiei electrice, saptamana viitoare, in Pitești! Distributie Oltenia executa lucrari programate in retelele electrice in vederea cresterii gradului de siguranta si continuitate in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor, precum și a imbunatatirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite și anunța intreruperea furnizarii energiei electrice la urmatorii consumatori […] Articolul Distributie Oltenia- Intreruperi de furnizare a energiei electrice, saptamana viitoare, in Pitești! apare prima data in Observator de Argeș .