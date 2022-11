”Aceasta crestere vine ca urmare a faptului ca in pandemie mai multe bugete au fost inghetate, pana in acest an. In al doilea rand, anul acesta au fost proiecte mult mai mari care au fost finalizate si care au fost facturate in acest an, chiar daca unele au fost incepute anul trecut. Si astfel a fost o crestere fata de evolutia normala, pe care noi initial o estimam la 10%”, a declarat Horatiu Didea, managing partner Workspace Studio. Grupul Workspace Studio, din care fac parte companiile Workspace Studio si Allspace Interiors, specializate in solutii ergonomice de amenajare turn key a birourilor,…