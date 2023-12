Stiri pe aceeasi tema

- Prin tarifele de distribuție a energiei electrice, stabilite pentru anul 2024, se reconfirma faptul ca in Romania cadrul legislativ nu este in favoarea investițiilor masive in rețelele de distribuție.

- Prin tarifele de distribuție a energiei electrice, stabilite pentru anul 2024 de catre autoritatea de reglementare, se reconfirma faptul ca in Romania cadrul legislativ nu este in favoarea investițiilor masive in rețelele de distribuție, necesare pentru facilitarea iminentei tranziții energetice. Este…

- Operatorii de distributie au accesat 1,1 miliarde de euro din Fondul de Modernizare si au cerut autoritatilor suplimentarea sprijinului nerambursabil care sa degreveze tarifele platite de consumatori si care sa faciliteze investitii mult mai mari in retea, arata Federatia Asociatiilor Companiilor de…

- Rețelele electrice din Timis si Caras-Severin vor beneficia de investiții de 115,69 milioane de lei, cu TVA. Sunt doua contracte cu finanțare nerambursabila, realizate Compania Rețele Electrice Banat, parte a grupului PPC in Romania, denumita anterior E-Distribuție Banat, prin Fondul de Modernizare.…

- ”Avem azi pe ordinea de zi si cateva proiecte de infrastructura, exproprieri si aprobari de indicatori tehnico-economici pentru mai multe loturi de autostrada. Plus o solicitare de suplimentare a bugetului pentru Ministerul Transporturilor, care vine absolut normal, avand in vedere ritmul lucrarilor”,…

- Potrivit presei , compania intentioneaza sa sporeasca productia pentru a ajunge la cateva tone pe zi, anul viitor. Costurile acestui aliment ar permite produselor finale sa se vanda in jurul nivelului de pret al produselor premium de pe piata pentru hrana animalelor de companie. Firma are peste 80 de…

- Senatorul Lucian Trufin aduce in atenția publica hotararea eurodeputaților de a oferi un sprijin financiar semnificativ din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru a veni in ajutorul a trei state lovite de calamitați naturale recente: Romania, Italia și Turcia.

- Impactul asupra profitului cauzat de aplicarea impozitului minim pe cifra de afaceri, conform noilor masuri fiscale anuntate de Executiv, este intre 35% pentru companiile FMCG si 83% pentru companiile distribuitoare de tigari, ceea ce inseamna o dublare a impozitului actual, arata Asociatia Companiilor…