- Festivalul „Floare de Colt”, care ar fi trebuit sa aiba loc in perioada 7-9 august 2020 la Cabana Malaiesti a fost anulat, in contextul pandemiei de coronavirus. Unul din cele mai indragite evenimente ale iubitorilor muntelui si muzicii folk se desfasoara de cateva decenii cu scopul promovarii…

- Editia de anul acesta a festivalului de film horror si fantastic Luna Plina, programata sa aiba loc intre 20 si 23 august la Biertan (judetul Sibiu), a fost anulata, potrivit news.ro.Directoarea festivalului, Oana Giurgiu, a transmis intr-un comunicat: „Din pacate, am fost nevoiti sa amanam acest…

- Maine incepe cea de-a 15-a ediție a Festivalului de Teatru Tanar IDEO IDEIS, in Alexandria și inca 8 orașe din țara – București, Baia Mare, Botoșani, Buzau, Campina, Roman, Sibiu și Timișoara. Alexandria ramane inima festivalului, locul unde se vor desfașura cateva dintre cele mai indragite evenimente…

- Ediția din acest an a festivalului PLAI va avea intrarea libera. „Inca din 2006, fiecare generație de voluntari implicați in crearea festivalului PLAI și-a pus amprenta asupra dezvoltarii proiectului in funcție de nevoile resimțite, aducand laolalta o lume intreaga. Pentru ca in acest an consideram…

- Festivalul "Mozartissimo", editia a IV-a, se va desfasura, in perioada 17 - 19 iulie, in aer liber, in Curtea cu balansoare a Casei ''Lipatti''. "Dupa o perioada lunga in care activitatea Centrului de Excelenta Casa Artelor 'Dinu Lipatti' s-a desfasurat online,…

- OFICIAL: Ediția a VI-a a Festivalului de Arta Stradala din Sibiu (SISAF) a fost confirmata pentru perioada 10-16 august 2020. 11 artiști și grupuri din Romania, Franța și Ucraina au fost aleși in acest an in urma sesiunii de selecție a proiectelor.

- Editia de anul acesta a Festivalului de Film de la Toronto, programata sa aiba loc intre 10 si 19 septembrie, va fi un eveniment hibrid, cu proiectii limitate in sali, pe de o parte, si conferinte, sesiuni Q&A si momente de gala, in varianta online, pe de alta parte, au anuntat miercuri organizatorii,…

- A inceput Festivalul de Teatru de la Sibiu, o ediție online anul acesta. Vor fi difuzate gratuit inregistrarile unor spectacole semnate de nume mari ca Silviu Purcarete, Thomas Ostermeier sau Lev Dodin.