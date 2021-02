Stiri pe aceeasi tema

- Romania avea la sfarsitul anului trecut un numar de 1,249 milioane de salariati bugetari, angajati in institutii si autoritati publice, in conditiile in care Guvernul a angajat in ultimele doua luni din 2020 aproape 9.000 de persoane, arata datele publicate de Ministerul de Finante, citate de ZF, și…

- Raiul bugetarilor: Numarul angajaților la stat, in Romania, a crescut cu 14.000 in 2020 In conditiile in care Guvernul a angajat in ultimele doua luni din 2020 aproape 9.000 de persoane, Romania avea la sfarsitul lui 2020 un numar de 1,249 milioane de salariati bugetari, angajati in institutii si autoritati…

- Un sfert din totalul de angajati sunt eligibili pentru etapa a doua de vaccinare. Administratia centrala, invatamantul si industria alimentara au cea mai mare pondere ca numar de angajati dintre domeniile „cheie”, potrivit Mediafax. Aproape 1,5 milioane de an­ga­jati romani din do­me­niile…

- Premierul Florin Cițu promite intr-un mesaj postat pe Facebook ca va face tot posibilul sa relanseze economia in 2021 și le cere romanilor sa aiba incredere in guvern. Ministrul Cseke Attila vrea sa schimbe statutul prefecților. Nu vor mai fi inalți funcționari publici Mesajul integral al lui Cițu:…

