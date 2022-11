Disputa pentru drumurile naţionale din Oltenia se mută la Bucureşti Disputa pentru drumurile nationale din Oltenia va continua la Bucuresti. Asa cum GdS v-a prezentat pe larg si luna trecuta, instanta va avea ultimul cuvant in cazul megalicitatiei de 98 de milioane de euro (valoare estimata) pentru intretinerea periodica pe a drumurilor nationale aflate in administrarea Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova. Numai ca decizia se va lua in Capitala, dupa ce Curtea de Apel Craiova si-a declinat competenta in favoarea Curtii de Apel Bucuresti. Atribuirea contractelor de intretinere a drumurilor nationale din Oltenia a starnit un imens scandal . Asta… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

