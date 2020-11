Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Ungariei a reactionat dupa ce actorul George Clooney l-a descris pe prim-ministrul Viktor Orban drept un exemplu al furiei si al urii din lumea intreaga, care ar putea alimenta un viitor distopic, relateaza Reuters, citeaza Agerpres.

- Partidul Ecologist Roman solicita interzicerea intrarii miliardarului George Soros in Romania si anchetarea tuturor entitatilor care au beneficiat de finantare din partea acestuia. PER il acuza pe Soros de influentare ilegala a deciziilor politice si de implicarea in afacerea Rosia Montana. CITEȘTE…

- Disputa in legatura cu bugetul si planul de recuperare ale Uniunii Europene va fi in cele din urma rezolvata, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban, in timp ce un inalt oficial de la Varsovia a spus ca Polonia are dreptul sa ceara "un nou compromis" pentru acest acord, relateaza Reuters…

- Guvernul Ungariei va acorda începând de anul viitor pâna la 3 milioane de forinți (8.261 de euro) pentru a ajuta familiile sa își renoveze locuințele, masura facând parte din pachetul de relansare economica post-pandemie, transmite Reuters și Daily News Hungary.Masura…

- Vicepreședintele american Mike Pence a fost testat negativ pentru coronavirus, a declarat vineri un purtator de cuvânt al acestuia, în condițiile în care dimineața Donald Trump a anunțat ca este infectat cu Sars-Cov-2, transmite Reuters.”În aceasta dimineața, vicepreședintele…

- „Incurajam victoria lui Donald Trump, pentru ca stim ca diplomatia guvernelor democrate americane se bazeaza pe imperialismul moral”, scrie premierul suveranist ungar intr-un editorial in cotidianul ungar Magyar Nemzet, relateaza Reuters. „Noi am fost fortati sa urmam acest model inainte. Nu ne-a…

- Premierul ungar Viktor Orban si-a reiterat vineri sprijinul pentru Donald Trump, exprimandu-se in favoarea realegerii la Casa Alba a presedintelui american 'prietenos', 'apropiat de liderii Europei Centrale', relateaza France Presse, conform agerpres.ro. 'Ceea ce el reprezinta este bun pentru Europa…